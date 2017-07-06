Marmaris'te Bir Binbaşıya Fetö Gözaltısı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir binbaşı gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir binbaşı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen Güney Görev Grup Komutanlığı'nda görevli Binbaşı B.G. (41), Aksaz Deniz Üssü'nde gözaltına alındı. Marmaris Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Binbaşı B.G., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. - Marmarismuğla