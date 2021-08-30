MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bandonun mini konserinin ardından meyddanı dolduran binlerce kişi sanatçısı Berkay konseriyle eğlendi.

Marmaris Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Atatürk Caddesi'ndeki Ketenci Kavşağı'nda başlayan yürüyüş 4 kilometre mesafedeki Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kadar devam etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, başkan yardımcıları ve emniyet verilerine göre yaklaşık 10 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe katıldi. Katılımcılar, koronavirüs salgını nedeniyle maske takmaya özen gösterirken, yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe göz ardı edildi.

Türk Chooper motosiklet grubunun başını çektiği kortejde Rusya, Hollanda, Azerbaycan, Bulgaristan ve Özbekistan folklor ekipleri de ellerinde Türk ve ülkelerinin bayrakları ile katıldı. Meydanı dolduran binlerce kişiye Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bando kurulan platformda mini konser verdi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve çeşitli askeri marşlar çalındı. Marşlara eşlik eden vatandaşlar müzik ziyafeti sonrası ünlü sanatçı Berkay'ın sahne alacağı 100 metre mesafedeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Ellerin de Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle meydanı dolduran kalabalık sanatçı Berkay'ın hareketli şarkılarına eşlik etti.

MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mansur Yavaş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Müge Anlı Bülent Ersoy Mesut Akusta
Spor Umut Meraş Salih Uçan Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 23:38:53. #1.14#

title