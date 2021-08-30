MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINA KATILDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bandonun mini konserinin ardından meyddanı dolduran binlerce kişi sanatçısı Berkay konseriyle eğlendi.

Marmaris Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Atatürk Caddesi'ndeki Ketenci Kavşağı'nda başlayan yürüyüş 4 kilometre mesafedeki Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kadar devam etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, başkan yardımcıları ve emniyet verilerine göre yaklaşık 10 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe katıldi. Katılımcılar, koronavirüs salgını nedeniyle maske takmaya özen gösterirken, yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe göz ardı edildi.

Türk Chooper motosiklet grubunun başını çektiği kortejde Rusya, Hollanda, Azerbaycan, Bulgaristan ve Özbekistan folklor ekipleri de ellerinde Türk ve ülkelerinin bayrakları ile katıldı. Meydanı dolduran binlerce kişiye Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bando kurulan platformda mini konser verdi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve çeşitli askeri marşlar çalındı. Marşlara eşlik eden vatandaşlar müzik ziyafeti sonrası ünlü sanatçı Berkay'ın sahne alacağı 100 metre mesafedeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Ellerin de Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle meydanı dolduran kalabalık sanatçı Berkay'ın hareketli şarkılarına eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı