Marmaris'te bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi
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Marmaris'te bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi.

29.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:22
Marmaris'te bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi

'nın ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Uzunyalı mevkisinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kapalı olan bir otelin deposuna operasyon düzenleyen ekipler, kutulara gizlenmiş bin 320 şişe sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda F.M. gözaltına alındı.

Sahte içkiler ise imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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