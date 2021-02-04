Marmaris'te bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu gözaltına alındı
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Marmaris'te bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu gözaltına alındı

04.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:39
Marmaris'te bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili oğlu yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili oğlu yakalandı.

İçmeler Mahallesi'ndeki evinde Mehmet U'nun (49) bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Mehmet U'nun cenazesi, işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Mehmet U'nun oğlu F.U'nun (17) gösterdiği yerde cinayette kullanılan bıçak ele geçirildi.

Babasının bir süre önce evdeki altınları çaldığı iddiasıyla F.U'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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