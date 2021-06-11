Marmaris'te beş yıldızlı otel konforundaki halk plajı açıldı
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Marmaris'te beş yıldızlı otel konforundaki halk plajı açıldı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Güncel

Marmaris'te beş yıldızlı otel konforundaki halk plajı açıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde beş yıldızlı otel konforundaki halk plajı İçmeler Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan tarafından açıldı.

Marmaris'te beş yıldızlı otel konforundaki halk plajı açıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde beş yıldızlı otel konforundaki halk plajı İçmeler Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan tarafından açıldı. Halk plajının aldığı mavi bayrağı Bakan Yardımcısı Alparslan ve Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan birlikte göndere yükseltti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının turistik faaliyetlerin yoğun olduğu şehirlerde gelen talep üzerine halkın ücretsiz yararlanması için beş yıldız konforunda başlattığı, nitelikli halk plajı projelerinden birinin inşası 2 ayda tamamlandı. Marmaris'e 11 kilometre mesafede bulunan turistik İçmeler Mahallesi'ndeki plajda bugün saat 16.00'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan katımlıyla resmi açılış töreni düzenlendi.

Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Nadir Alparslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Güvenç Görgülü, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kurum kuruluş daire müdürleri, turizmci ve işadamları katıldı.

İzmir Devlet Opera sanatçıların konseri ile başlanan törenin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yapıldı. Açılışın ardından protokol konuşmalarına geçildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan törende yaptığı konuşmada, "Muğla'mızda ikinci 5 yıldızlı bir halk plajı yapıldı. Muğla'nın incisi Marmaris'te beş yıldızlı konsepti aratmayacak her türlü konfor ve özelliğin olduğu halk plajı kısa sürede bitirilerek halkımızın hizmetine sunuldu. Böyle güzel bir hizmeti Muğla'mıza kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve tüm destek veren kuruluşlara teşekkür ederim. Bu plajda herkes için tüm şartlar düşünüldü. Amacımız vatandaşımızın rahatça gelip bu güzel doğanın ve denizin tadını çıkarması " dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı uluslararası standartlarda halk plajını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Uluslararası standartlara sahip ve dünyanın en prestijli ödülü Mavi Bayrak ile taçlandırılan Marmaris İçmeler Halk plajımızı açtık. Ege ve Akdeniz'n birleşiminde, muazzam bir konuma sahip Muğla'mız, 1500 kilometre uzunluğundaki kıyı hattı, mavi bayraklı plajları, yemyeşil ormanları ile birçok medeniyetin hüküm sürdüğü önemli bir turizm merkezidir. Adeta turizmin başkentidir. Tatillerini ilimizde geçiren misafirlerimize kaliteli hizmetin sunulacağı tesisi Marmaris'e kazandırdık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise "Türkiye turizmde 40 yıldır sürekli yükseliştedir. Dünya'nın gıpta ile bakıp örnek göstermektedir. Son yıllardır salgın belası ülkemize gelmeden önce örnek gösterilen ülke idik. 2020 ve bu yıl çok başarılı işlere imza atacaktık. Turizm; refah, döviz ve kazanç demektir. Bu cennet ve güzellik hiçbir yerde yok. Ülkemizin her bir köşesi çok mükemmel. Anadolu'muz açık hava turizmi. Turizm adına ne dersek diyelim potansiyeli çok yüksek. Turizm, salgın ile etkilendi. Ama bizler turizmcileri en az zararla nasıl geçeriz diyerek desteklerimiz Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devam ediyor. Biz bakanlık olarak 2019 yılından bu yana halk plajlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Marmaris gibi yoğunluk olan bölgelerde bu eksik kalan hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Çeşme, Bodrum, Antalya, Kemer, Manavgat sonrası Marmaris'te açıyoruz. Buradan çok nitelikli güzel hizmetler sunmayı arzu ediyoruz. Nitelikli halk plajlarımızla ilgili bizlere çok teşekkür geliyor. Tabii ki eksikler ve noksanlıklar olacaktır. Sizlerin önerisi ve düşünceleri ile bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Marmarisliler, turistlere ve tatile gelen vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kürsüde yapılan konuşmaların ardından Halk Plajı girişinde kurdele kesim töreni ardından Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen Mavi Bayrak, Bakan Yardımcısı Alparslan tarafından teslim alınarak bayrak direğine çekildi. Bakan Yardımcısı Alparslan ve beraberindeki heyet yürüyüş yoluna Marmaris'in simgesi olan sığla ağacı fidanı dikti. 400 metre uzunluğunda, 7 dönüm alan üzerine kurulan "5 yıldızlı halk plajı" dolaşılarak yapılan giyinme kabinleri, restoran ve kafeteryalar incelendi. Burada oturan vatandaşlarla görüşülerek fikirleri soruldu. Bakan Yardımcısı Alparslan ve beraberindeki heyet daha sonra karayoluyla Muğla'nın Ula ilçesine bağlı sessiz kasaba olarak adlandırılan Akyaka Mahallesi'ne geçerek incelemelerde bulundu.

Marmaris'te beş yıldızlı otel konforundaki halk plajı açıldı
Marmaris'te beş yıldızlı otel konforundaki halk plajı açıldı
Marmaris'te beş yıldızlı otel konforundaki halk plajı açıldı
Marmaris'te beş yıldızlı otel konforundaki halk plajı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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