Marmaris'te beş günde 3 bin ton çöp topladılar

16.08.2019 14:45

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayram tatili süresince 3 bin ton çöp toplandığı bildirildi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temizlik işleri ekipleri 24 saat esasına göre görev yaptı.

Kurban Bayramı tatilinden yararlanmak isteyen yüz binlerce vatandaşın geldiği Marmaris'te, tüm uyarılara rağmen çevre konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi, temizlik işçilerinin bayram tatilinde de yoğun mesai harcamasına neden oldu.

-5 günlük sürede 3 bin ton çöp toplandı

Temizlik ekiplerine Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğünden takviye yapıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye ekipleri toplam 210 kişi tüm gün çalışıldı Temizlik İşleri personeli beş günlük bayram tatilinde günlük ortalama 600 ton çöp topladı. Turizm sezonunda bu rakamın ortalama 500 ton. Bayramı, plajlar ve piknik yerlerinde çevreye duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpleri toplamakla geçiren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, ayrıca yol kenarlarını, kanalların içini ve ara sokakları da temizledi."

-"Çevreye duyarlı davranılmaması üzüyor"

Ayrıca açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Denize kıyısı olan her mahalle adeta çadır kente dönüştü. Plajlarda yatanlar oldu. Bu da işimizi biraz zorlaştırdı. Biz çok çalıştık ama maalesef bazen bazı misafirlerimizin duyarsızlığıyla karşılaştık. Çevreye duyarlı davranılmaması üzüyor. Özellikle sahillerde ve kamp alanlarında yaşanan kirlilik bizi üzdü. Biz belediye olarak elbette temizlemekten imtina etmiyoruz. Ama bazı vatandaşlarımızın çevreye duyarlı davranmaması bizi gerçekten üzüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA