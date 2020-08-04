Marmaris'te bayram tatilini uzatanlar plajları doldurdu
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Marmaris'te bayram tatilini uzatanlar plajları doldurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, Kurban Bayramı için gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu bugün de devam etti.

Marmaris'te bayram tatilini uzatanlar plajları doldurdu
04.08.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:23

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, Kurban Bayramı için gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu bugün de devam etti. Bayram tatili için ilçeye gelenlerin yarısı dönerken tatilini uzatanlar ise cennet koylarda ve plajlarda şehrin gürültüsünden uzak denize girip, stres atıyor.

Kurban Bayramı tatili için Marmaris ve ilçelerini tercih eden Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler, dün öğlen saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı. Kurban Bayramı süresince büyük bölümü İstanbul plakalı 40 bin aracın giriş yaptığı ilçede, bugün de az da olsa dönen tatilciler oldu. Bayramda ilçeye giriş yapan araçların yüzde 50'si ilçeyi terk etti. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar bayramdan sonra da tatil merkezlerini doldurdu. İlçe merkezine 11 kilometre mesafedeki dünyaca ünlü içmeler, 25 kilometre mesafedeki Orhaniye ve 37 kilometre mesafedeki Selimiye mahallelerindeki plajlar doldu. Köpeği ile denize girenler, çocuklarıyla denizde oynayanlar ve bol bol yüzenler tatilin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler uzandıkları şezlonglarında denizden gelen esintiyle serinleyerek dinlenmeyi tercih ederken kimileri ise bronzlaşmak için kumlara uzandı. Denize girmeyenler ise ağaçların altında portatif sandalyelerinde oturarak manzarayı seyredip, bol bol fotoğraf çekti.

'GÜNÜBİRLİK GELENLER YER BULAMADI' Selimiye mahallesinde 11 odalı bir pansiyon işleten Barış Ünlü, "Bayramın ilk günü sakindi. Bayramın ikinci gününden itibaren kurbanını kesip gelenlerle birlikte yoğunluk arttı. Günübirlik gelenler yer bulamadı. Bayram sonrası aynı yoğunluk devam ediyor. Turistik kırsal mahallelerde şu an yer bulmak çok zor. Bayram sonrası ağustos ayının 20-25'ine kadar doluluk devam ediyor. Temennimiz tabi ki ticari faaliyetlerin olması ama öncelik sağlık. Bu virüs en düşük seviyelere gelsin, insanlarımızın sağlıklı ve tedbirli şekilde eylül sonuna kadar tatillerini yapması en büyük temennimiz" dedi.'OKULLAR ERKEN AÇILMAZ İSE EYLÜL AYINA KADAR REZERVASYON OLUR'

Demirören Haber Ajansı  muhabirine açıklama yapan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da "Turistik kırsal mahallelerde küçük ölçekli, izole, deniz ile ormanın kucaklaştığı tesislerde bayram tatili yapıldı. Bayram tatilcilerinin yarısı, geri dönüş yaptı. Planlamalarını bayram tatili sonrasına kadar uzatanlar da deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Ayın 25'ine kadar rezervasyonlar var. Okullar erken açılmaz ise eylül ayına kadar rezervasyon olur" dedi. Marmaris'te yaklaşık 25 bin kişinin tatilinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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