Marmaris'te bayram öncesi giriş noktası kontrolleri arttırıldı
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Marmaris'te bayram öncesi giriş noktası kontrolleri arttırıldı

Marmaris'te bayram öncesi giriş noktası kontrolleri arttırıldı Muğla'dan Marmaris'e gelen karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında Kurban Bayramı öncesi denetimler sıklaştırıldı.

29.07.2020 21:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:24

Marmaris'te bayram öncesi giriş noktası kontrolleri arttırıldı

MUĞLA - Muğla'dan Marmaris'e gelen karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında Kurban Bayramı öncesi denetimler sıklaştırıldı. Marmaris ve Datça ilçelerinin kara yolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli kontrol noktasından geçen araç sayısında bayram öncesi artış yaşandı.

Kurban Bayramı'nı Marmaris'te ve Datça'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçelere akın etmeye başladı. Tatilciler kontrol esnasında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araçlar düzenli olarak yapılan kontrollerde Jandarma ekipleri tarafından korona virüse karşı ve trafikte dikkatli olmalarına karşı uyarıldı. Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında yapılan denetimlerde narkotik köpeği de özellikle yolcu otobüslerinin içinde ve bagaj kısımlarına yapılan kontrollerde görev yaptı. Edinilen bilgiye göre Marmaris ve Datça ilçelerine giren araç sayısı son 24 saatte 20 bini geçti. Jandarma ekipleri ve Bölge Trafik ekiplerinin denetimleri bayram boyunca devam ettireceği öğrenildi.

Marmaris'te bayram öncesi giriş noktası kontrolleri arttırıldı

Kaynak: İHA

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