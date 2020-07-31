Marmaris'te bayram hareketliliği - MUĞLA
Marmaris seyir terasındaki vatandaşlar Marmaris genel görüntüsü Kara yolundaki araçlar Marmaris'teki plajdan görüntüler MUĞLA - Sıcak havanın etkiliği olduğu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Seyir Terası'nda mola veren tatilciler öz çekim yaptı.
31.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:13
Marmaris seyir terasındaki vatandaşlar
Marmaris genel görüntüsü
Kara yolundaki araçlar
Marmaris'teki plajdan görüntüler MUĞLA - Sıcak havanın etkiliği olduğu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Seyir Terası'nda mola veren tatilciler öz çekim yaptı. İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler sosyal mesafe kuralına uyarak güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.
Kaynak: AA