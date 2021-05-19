Marmaris'te bayram coşkusu sokağa taştı
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Marmaris'te bayram coşkusu sokağa taştı

Marmaris'te bayram coşkusu sokağa taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı dolayısıyla özel olarak süslenen araçlarla ilçeyi dolaştı, yayınlanan marşlarla bayram coşkusu yaşattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı dolayısıyla özel olarak süslenen araçlarla ilçeyi dolaştı, yayınlanan marşlarla bayram coşkusu yaşattı.

Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı Marmaris Belediyesi'nin organizasyonu ile coşku içinde kutlandı. Korona virüs salgını nedeniyle geniş çaplı kutlamaların yapılamadığı 19 Mayıs bayramı için özel olarak süslenen ve ses sistemi yüklenen belediye araçları tüm mahalleleri gezerek gençlik şarkıları ve marşlar çaldı. Üstü açık araçla kortejin önünden giden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halkı selamlayarak vatandaşların bayramını kutladı. Kortej boyunca vatandaşlara bayrak ve çocuklara da balon dağıtan ekiplere ilgi gösteren vatandaşları evlerinin balkonlarına, camlarına ve sokaklara çıkarak ellerindeki bayrakları sallayıp, alkışlarla araçlara eşlik etti.

Başkan Mehmet Oktay ve beraberindekiler ardından Atatürkçü Düşünce Derneği'nin basın açıklaması nedeniyle Atatürk Meydanı'ndaki törene katıldı. Burada bayrak dağıtarak halkın bayramını kutlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Elbette ki her şartta bayramımızı kutlayacağız, bu coşkuyu sonsuza kadar yaşayacağız. Ancak umarım Korona virüs sona erer ve önümüzdeki yıllarda çok daha coşku, mutluluk ve sevinç içinde kutlarız" dedi. - MUĞLA

Marmaris'te bayram coşkusu sokağa taştı
Marmaris'te bayram coşkusu sokağa taştı
Marmaris'te bayram coşkusu sokağa taştı
Marmaris'te bayram coşkusu sokağa taştı
Marmaris'te bayram coşkusu sokağa taştı
Marmaris'te bayram coşkusu sokağa taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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