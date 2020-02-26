Marmaris'te bayrak asmaya giden gençler dedektör buldu
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Marmaris'te bayrak asmaya giden gençler dedektör buldu

Marmaris ilçesinde tepedeki bayrağı değiştirmeye giden gençler definecilere ait olduğu düşünülen metal dedektörü buldu.

26.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:26
Marmaris'te bayrak asmaya giden gençler dedektör buldu

ilçesinde tepedeki bayrağı değiştirmeye giden gençler definecilere ait olduğu düşünülen metal dedektörü buldu.

Mahallesi Manastır Tepesi'ndeki Türk bayrağını değiştirmek için tepeye tırmanan gençler, bir kişinin koşarak kaçtığını fark etti. Kaçan kişiye ait olduğu tahmin edilen dedektörü bulan gençler durumu polise bildirdi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, define aramak için kullanıldığı düşünülen dedektör ve diğer malzemeleri bölgeye giderek aldı ve kaçak kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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