Marmaris'te aşçı 7 defa mühürlenen go kartın kapatılması için açlık grevi başlattı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için aşçı Deniz Berberoğlu açık grevine başladı.
30.08.2020 03:59 | Son Güncelleme: 30.08.2020 04:10
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için aşçı Deniz Berberoğlu açık grevine başladı. 50 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Kaynak: DHA