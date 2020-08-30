Marmaris'te aşçı 7 defa mühürlenen go kartın kapatılması için açlık grevi başlattı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için aşçı Deniz Berberoğlu açık grevine başladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için aşçı Deniz Berberoğlu açık grevine başladı. 50 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Kaynak: DHA