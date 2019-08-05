Marmaris'te arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motor bölümündeki elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle sürüklenen 'Kayra-Q' adlı teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motor bölümündeki elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle sürüklenen 'Kayra-Q' adlı teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin 40 kilometre açığındaki Çiftlik Mahallesi'ndeki bir koyda meydana geldi. 'Kayra-Q' adlı 14 metrelik teknenin motor bölümündeki elektrik aksamında arıza meydana geldi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 2 kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlik Mahallesi açıklarında bulunan tekneye yanaşan ekipler, iki kişiyi kurtardı. Tekne sahil güvenlik botuna bağlanarak Marmaris ilçesine getirildi.
Olay, akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin 40 kilometre açığındaki Çiftlik Mahallesi'ndeki bir koyda meydana geldi. 'Kayra-Q' adlı 14 metrelik teknenin motor bölümündeki elektrik aksamında arıza meydana geldi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 2 kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlik Mahallesi açıklarında bulunan tekneye yanaşan ekipler, iki kişiyi kurtardı. Tekne sahil güvenlik botuna bağlanarak Marmaris ilçesine getirildi.
Kaynak: DHA
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