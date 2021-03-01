Marmaris'te arama kurtarma ekibi kuruldu

Marmaris'te, belediye bünyesinde gönüllü personelden oluşan arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

Olası doğal afetlerde görev almak üzere gönüllü 30 personelin katılımıyla kurulan ekip, eğitim çalışmalarına başladı.

Eğitimler Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde, AFAD Muğla ekipleri ve Marmaris Belediyesi Afet Danışmanı Selma Kılıç tarafından veriliyor.

Selma Kılıç ilk gün eğitiminde, teorik bilgiler verirken, AFAD Muğla arama kurtarma eğitmenleri Koray Ece, Osman Orhan ve Enver Gümüşkar da teorik, uygulamalı ve ekipman hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Marmaris'in deprem bölgesinde olduğunu ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın talimatıyla çalışmalara başladıklarını belirten Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, "Deprem başta olmak üzere afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. İşte bu tarz eğitimlerin önemi afet anlarında ortaya çıkıyor. Ekibimizin kısa sürede büyük ivme göstereceğine inancımız tam." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen