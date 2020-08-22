Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti
Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.
22.08.2020 01:38 | Son Güncelleme: 22.08.2020 02:15
Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.
Kaynak: DHA