Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor
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Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor

13.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:29

Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet veren marketler ve alışveriş merkezleri denetleniyor.

Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet veren marketler ve alışveriş merkezleri denetleniyor.

Muğla'nı Marmaris ilçesinde de tüm Türkiye de olduğu gibi korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. Gün içinde 10.00-17.00 saatleri arasında evlerden en yakın tedarik zincirinden, gıda, ilaç ihtiyaçlarını karşılaşıp eve dönmeye izin verilmişti. Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Marmaris ve İçmeler Mahallesinde sosyal mesafe, maske ve belirlenen sayı üzerinde müşteri var mı denetimlerini gerçekleştirdi. Asayiş ve trafik ekipleri ise ilçede denetimlerini sürdürdü.

Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor
Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor
Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor
Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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