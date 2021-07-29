Marmaris'te alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Marmaris'te alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Oteller ve evler boşaltılıyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, yangın bölgesine yakın yerlerdeki otel ve evler tahliye ediliyor.

Marmaris'te alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Oteller ve evler boşaltılıyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, yangın bölgesine yakın yerlerdeki otel ve evler tahliye ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, bölgeye yakın yerdeki bazı oteller tahliye edilirken, konut sahipleri de kendileri güvenli bölgelere geçiyor. Ekipler bir anda büyüyen yangın karşısında alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl