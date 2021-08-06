Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
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Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangın, 9'uncu gününde birçok noktada kısmen kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangın, 9'uncu gününde birçok noktada kısmen kontrol altına alındı. Hisarönü, Orhaniye, İçmeler, Armutalan ve Turgut mahallelerinde dumanların tüttüğü mevkilerde soğutma çalışmaları sürerken, yangının Turunç Mahallesi'ndeki bir noktada devam ettiği bildirildi. Öte yandan yangının Marmaris'teki ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine verdiği hasar havadan dron ile görüntülendi.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Dereözü, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallesi ile Marmaris merkezde ormanlık alana yakın Armutalan Mahallesi'nde kara ile denizden toplam 1945 haneden 7 bin 478 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi.

BİRÇOK YERDE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDIYangının Turunç Mahallesi'nde devam ettiği bildirilirken, Hisarönü, Orhaniye, İçmeler, Armutalan ve Turgut mahallelerinde alevler kontrol altına alındı. Bu bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken, bir yandan da yerleşim yerleri ile ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Marmaris'te, yangının ormanlara ve yerleşim yerlerine verdiği zarar, küle dönen ağaçlar dron ile havadan görüntülendi. 


Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
Son dakika! Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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