Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
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Marmaris'te alevler bir anda yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MUĞLA(İHA) – Marmaris'in Turunç ilçesinde ormanlık alandan bir anda yükselen alevler yolu trafiğe kapattı.

MUĞLA(İHA) – Marmaris'in Turunç ilçesinde ormanlık alandan bir anda yükselen alevler yolu trafiğe kapattı. Vatandaşlar yangına çalıyla vurarak ve su dökerek müdahale etti.

Marmaris'te 4 gündür süren orman yangınlarında bazı noktalar kontrol altına alınsa da bazı noktalarda yangın etkisini arttırarak devam etti. Turunç yolunda çalılardan yükselen alevler bir anda ağaçları tutuşturdu. Kurumuş çam ağaçları alev topuna dönerek yolu trafiğe kapattı.

Yoldan geçen sürücüler araçlarının bagajlarındaki su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Marmarisli bir vatandaş ise yanan yerlere çalıyla vurarak yangının ilerlemesini kesmek istedi. Yoğun dumanın içerisine giren yangın işçileri ve vatandaşın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. - MUĞLA

Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi
Marmaris'te alevler bir anda yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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