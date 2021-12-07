MARMARİS'TE AHŞAP TEKNE KARAYA OTURDU - Haberler
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MARMARİS'TE AHŞAP TEKNE KARAYA OTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çapası boşalan 18 metrelik ahşap tekne karaya oturdu.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çapası boşalan 18 metrelik ahşap tekne karaya oturdu. İçinde kimsenin bulunmadığı ahşap tekne, kepçe yardımıyla kurtarılarak karada muhafaza altına alındı.

Hisarönü ile Orhaniye Mahallesi arasındaki bir koyda içinde kimsenin bulunmadığı 18 metrelik 'Şirin 48' adlı ahşap tekne, çapasının boşalması sonucu rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı ve karaya oturdu. Balıkçıların ihbarı ile sahibine ulaşılan tekne, kepçe yardımıyla denizden çıkartılarak karada muhafaza altına alındı. Teknede küçük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

MARMARİS'TE AHŞAP TEKNE KARAYA OTURDU

MARMARİS'TE AHŞAP TEKNE KARAYA OTURDU

MARMARİS'TE AHŞAP TEKNE KARAYA OTURDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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