Marmaris'te ahşap gulet yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel bir marinada bulunan 27 metre uzunluğundaki gulette çıkan yangın, diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel bir marinada bulunan 27 metre uzunluğundaki gulette çıkan yangın, diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 18.00 sıralarında, Marmaris'te özel bir marinadaki gulette çıktı. 'Marmaris Palace' isimli, 27 metre uzunluğundaki ahşap gulet tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden marina personeli bir yandan su sıkarak yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kullanılamaz hale gelen lüks ahşap guletin sigortalı olduğu öğrenildi.

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Marmaris'te ahşap gulet yandı

Ankara'da 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

 Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title