Marmaris'te ağlara takılarak ölen caretta caretta, karaya vurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balıkçı ağlarına dolanarak ölen caretta caretta, karaya vurdu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balıkçı ağlarına dolanarak ölen caretta caretta, karaya vurdu.

Marmaris ilçesinin oteller bölgesi olarak adlandırılan Siteler Mahallesi Uzunyalı Mevkii'nde oturan vatandaşlar, karaya vurmuş caretta caretta fark etti. Saat 18.30 sıralarında zabıta ekiplerini arayan vatandaşlar, cep telefonuyla görüntü ve fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Uzunyalı Mevkii'ne gelen zabıta ekipleri, araçla caretta caretta kaplumbağasını alarak Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada yapılan incelemede caretta carettanın balıkçıların attığı ağlara dolanarak öldüğü ve karaya vurduğu tespit edildi. Caretta caretta, Muğla'nın Dalyan ilçesinden gelen Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA