Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi
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Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor
Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatte 35 kilometre hızla esen keşişlemeyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatte 35 kilometre hızla esen keşişlemeyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 35 kilometreyi bulan keşişlemede, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar, yaptıkları hareketlerle renkli görüntüler oluşturdu.

Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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