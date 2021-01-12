Marmaris'te adrenalin tutkunlarından sörf keyfi
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Marmaris'te adrenalin tutkunlarından sörf keyfi

12.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:33
Marmaris'te adrenalin tutkunlarından sörf keyfi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma sörfü yapmanın keyfini çıkardı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Sahile gelen vatandaşlar sörf yapanları izleyerek o anları fotoğrafladı.

Bugün saat 14.00 sıralarında şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilenler, uçurma sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Sörfçüler, Atatürk Caddesi'ndeki dört kilometre uzunluğundaki Belediye Halk Plajı'na geldi. Uçurtma sörflerini kapıp kendilerini denize bırakan üç sporcu, hızı saatte 35 kilometreyi bulan lodosla adeta dans etti. Rüzgarla metrelerce yükseğe çıkan sörfçüleri izleyenlerin yüreği ağızlarına geldi. Sporcular anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturanlar, görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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