Marmaris'te adrenalin tutkunları sörf keyfi yaşadı
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Marmaris'te adrenalin tutkunları sörf keyfi yaşadı

12.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:32
Marmaris'te adrenalin tutkunları sörf keyfi yaşadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 45 kilometreyi bulan rüzgar, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Sörfçüleri kıyıdaki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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