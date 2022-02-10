Marmaris'te adrenalin tutkunları karayelde sörf yaptı
AA, Sabri Kesen - Spor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sörfçüler saatte 25 kilometre hızla güney batıdan esen rüzgarla adrenalin keyfi yaşadı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sörfçüler saatte 25 kilometre hızla güney batıdan esen rüzgarla adrenalin keyfi yaşadı.
Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 25 kilometreyi bulan karayel, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.
Rüzgarı keyfe dönüştüren sörfçüler, yelkenlerini rüzgarla dans ettirdi. Adrenalin tutkusu körfezde renkli görüntüler oluşturdu.
Sahilde yürüyüş yaparak güneşin tadını çıkaran vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle izledi.
AA / Sabri Kesen - Spor