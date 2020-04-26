Marmaris'te aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Marmaris'te aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi - Haberler
Marmaris, Muğla, Güncel, Haber

Marmaris'te aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yaşam alanlarında aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.

26.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:12
Marmaris'te aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yaşam alanlarında aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.

Siteler Mahallesi'nde görülen yaklaşık 20 yaban domuzu, gece saatlerinde evlerin ve otellerin olduğu alandaki çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.

Bazı mahalle sakinleri evlere kadar yaklaşan domuzları verdikleri ekmekle beslemeye çalıştı.

Cadde boyunca ilerleyen domuz sürüsü, bir süre sokak aralarında dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsiye ilişkin yeni kararlar aldı Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsiye ilişkin yeni kararlar aldı
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haberler
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi...
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Başkent'te görülen 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Yener Yıldız Tilbe Haluk Levent
Spor Ergin Ataman Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Denizli Ramazan Galatasaray
Şu an buradasınız: Marmaris'te aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 14:58:03. #1.15#
title