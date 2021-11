Marmaris'te 98 düzensiz göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 5 can salına bindirilerek geri itilen 98 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botları sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salları içine bindirilerek Türk karasularına geri itilen 5 can salı içerisinde 69 Bangladeş, 26 Pakistan, 2 Kırgızistan ve bir Fas uyruklu toplam 98 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

