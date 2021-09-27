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Marmaris'te 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Marmaris'te 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızılburun açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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