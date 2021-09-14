Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri