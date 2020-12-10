Marmaris'te 65 yaş ve üstüne bir saat pazar izni
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Marmaris'te 65 yaş ve üstüne bir saat pazar izni

10.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:48
Marmaris'te 65 yaş ve üstüne bir saat pazar izni

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara tanınan saatlerde semt pazarlarına başka kimse alınmayacağı bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara tanınan saatlerde semt pazarlarına başka kimse alınmayacağı bildirildi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, semt pazarları saat 11.00 ile 12.00 saatleri arasında sadece 65 yaş ve üstü vatandaşlara açık olacak.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde uygulamaya konulacak düzenleme 10 Aralık Perşembe gününden itibaren başlayacak. Pazara, 65 yaşın altındaki vatandaşlar ise belirtilen saatlerin dışında alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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