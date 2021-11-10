MARMARİS'TE 6. KEZ 'ATA'YA SAYGI' KULACI ATILDI

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü kapsamında ' 10 Kasım Ata'ya saygı' yüzme etkinliği düzenlendi.

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde bulunan Altın Sahil'de bugün saat 14.30'da 7 yaşından 50 yaşına kadar vatandaşların oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik grup yüzme etkinliği için bir araya geldi. Etkinlik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'yla başladı. Etkinlikte konuşma yapan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz '10 Kasım Ata'ya saygı' yüzme etkinliğini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza katkı verdikleri için teşekkür ederim dedi. Aralarında çoğunluğu öğrenci, avukat, doktor, emekli asker ve mühendislerin bulunduğu kişiler, ellerine Türk bayrağı aldı. Grup karada ve denizde 'Saygıyla anıyoruz. Atam için yüzüyoruz' sloganı attı. Isınma hareketlerinin ardından grup, plajın karşısında bulunan 1,5 kilometre mesafedeki Keçi Adası'na doğru kulaç attı. Adaya ulaşan kişiler, bir süre dinlendikten sonra geri dönüş yaptı. Yüzen grubu gören sahildeki vatandaşlar destek verdi. Yüzmeyi tamamlayan kişilere belediye tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi. Yarışmaya katılanlar teşekkür belgesi verildi.