Marmaris'te 6. günde yangınla mücadele devam ediyor
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Marmaris'te 6. günde yangınla mücadele devam ediyor

Marmaris'te 6. günde yangınla mücadele devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MUĞLA(İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 gündür süren orman yangınıyla ekiplerin cansiperane mücadelesi devam ediyor.

MUĞLA(İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 gündür süren orman yangınıyla ekiplerin cansiperane mücadelesi devam ediyor. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Marmaris'te 29 Temmuz günü Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları bugün de devam etti. Orman yangınlarının 6'ncı gününde yangınla mücadele karadan ve havadan sürdürüldü. Devletin ilgili tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Hisarönü, Turunç ve Orhaniye mahallelerinde etkili olan yangınlar, önceden tahliye edilen yerleşim yerlerine sıçramadan engellendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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