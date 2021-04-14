Marmaris'te 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı
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Marmaris'te 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Marmaris'te 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6 ve 7. günlerindeki Fethiye-Marmaris ile Marmaris-Turgutreis etaplarının hazırlıkları tamamlandı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6 ve 7. günlerindeki Fethiye-Marmaris ile Marmaris-Turgutreis etaplarının hazırlıkları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun önemli etapları arasına giren Muğla'nın Marmaris ilçesinde, önemli kavşaklar ve meydanlar bisiklet figürleriyle süslendi. Ana güzergahlar bisikletçilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Kentte, finiş ve start için Atatürk Meydanı'nda Marmaris Belediyesince hazırlıklar yapıldı.

Oktay: "Heyecana sayılı günler kaldı"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AA muhabirine açıklamasında, ilçenin uzun süreden beri tura ev sahipliği yaptığını ifade etti.

İlçede sporseverlerin heyecanla bu etabı beklediğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Bu heyecana sayılı günler kaldı. Belediye olarak biz de hazırlıklar yaptık. Şehir içinde yollarımızı bisikletlerin geçiş güzergahlarına göre hazırladık. Kavşak ve meydanlarımızı, geri dönüşümlü atık malzemelerden ürettiğimiz bisiklet figürleriyle donattık. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ilçemizde bisiklete olan ilgiyi de arttırdı. İlçe merkezimizde ve sahil yollarımızda bisiklet yollarımız var. Bisiklet yollarımızı ilçenin tamamında yaygınlaştırmak istiyoruz. Yeni yaptığımız yollara bisiklet yolu da ekliyoruz. Bisikleti Marmaris'te ana ulaşım araçlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz."

Bisikletçiler, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 129.1 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabında 16 Nisan'da, 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabında ise 17 Nisan'da pedal basacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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