Marmaris'te 5 yıldızlı otel, önlemlerle hizmete başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5 yıldızlı bir otel, koronavirüse yönelik tedbirlerle kapılarını açarak, müşterilerini ağırlamaya başladı.

Marmaris'te, 33 yıl önce kurulan ilk 5 yıldızlı oteller arasındaki bir otel, koronavirüs tedbirleriyle kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında çıkardığı tedbirleri uygulayan otel, bu hafta başı itibariyle hizmet vermeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 67 aile, otele tatile geldi. Ormanlık alanda izole olan otel, 385 odası ve 1100 kişiye her şey dahil sistemiyle hizmet veriyor. Otelin 200 personelinin sağlık belgeleri tamamlandı. Odaların yüzde 80'i açılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirtilen kriterlere göre düzenlendi. Tatilcilerin ayak basacağı her alana dezenfektan konuldu. Otelde görevli personel maske ve eldiven takarak hizmet etmeye başladı. Otelin açık büfesine şerit çekilerek, müşterilerin istediği yiyecek ve içecekler personel tarafından verilmeye başlandı. Araçlarıyla otele tatile gelenler, bavul ve eşyaları alınarak, önce dezenfekte edildi ardından odalara çıkarıldı. Restoran, otel plajı ve iki havuz, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenerek her bir noktaya Türkçe ve İngilizce bilgilendirme levhaları konuldu.

ÖNLEMLER MÜŞTERİYİ TATMİN ETTİOtelde tatil yapanlardan Metin Çaldıran (39), "İstanbul'dan ailemle 1 hafta tatile geldim. İlk olarak otelle ilgili inceleme yaptım. Tedbirlerin neler olduğunu öğrendikten ve çeşitli bilgiler aldıktan sonra aracıma binip geldim. Şimdi ailemle huzurlu bir tatil yapacağım" dedi.Bir diğer tatilci Gülbahar Çiçekci (33), "İstanbul'dan eşim ve çocuğumla izole bir tatil için geldim. Huzurlu ve güvenli bir yer. Doğa ve denizin tadını çıkartacağım" diye konuştu.Ordu'dan eşi ve bebeğiyle 1 hafta tatile gelen Mehmet Haktepe (34), "Otele geldik ve yerleştik. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Otel yetkilileri çok iyi koronavirüs tedbirleri almış. İzole ve güvenli bir tatil yapacağım" ifadelerini kullandı.

Otelin genel müdürü İsmail Yıldız, "Oda fiyatları konusunda asla fırsatçılık yapmadık. Geçen sene yayınladığımız fiyatlarımızla devam ediyoruz. Fiyatlarda değişim olmadı. 1 oda özelliğine göre, her şey dahil kişi başı 270 ila 450 lira arasında değişiyor. Şu an rezervasyonlar artmaya başladı. 1 Temmuz'dan itibaren kasım ayına kadar misafirlerimiz olacak. Misafir bulduğumuz sürece kış ayında açık kalacağız" dedi.

