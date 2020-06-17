Marmaris'te 5 yıldızlı otel, önlemlerle hizmete başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris'te 5 yıldızlı otel, önlemlerle hizmete başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5 yıldızlı bir otel, koronavirüse yönelik tedbirlerle kapılarını açarak, müşterilerini ağırlamaya başladı.

Marmaris'te 5 yıldızlı otel, önlemlerle hizmete başladı
17.06.2020 08:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:12

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5 yıldızlı bir otel, koronavirüse yönelik tedbirlerle kapılarını açarak, müşterilerini ağırlamaya başladı.

Marmaris'te, 33 yıl önce kurulan ilk 5 yıldızlı oteller arasındaki bir otel, koronavirüs tedbirleriyle kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında çıkardığı tedbirleri uygulayan otel, bu hafta başı itibariyle hizmet vermeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 67 aile, otele tatile geldi. Ormanlık alanda izole olan otel, 385 odası ve 1100 kişiye her şey dahil sistemiyle hizmet veriyor. Otelin 200 personelinin sağlık belgeleri tamamlandı. Odaların yüzde 80'i açılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirtilen kriterlere göre düzenlendi. Tatilcilerin ayak basacağı her alana dezenfektan konuldu. Otelde görevli personel maske ve eldiven takarak hizmet etmeye başladı. Otelin açık büfesine şerit çekilerek, müşterilerin istediği yiyecek ve içecekler personel tarafından verilmeye başlandı. Araçlarıyla otele tatile gelenler, bavul ve eşyaları alınarak, önce dezenfekte edildi ardından odalara çıkarıldı. Restoran, otel plajı ve iki havuz, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenerek her bir noktaya Türkçe ve İngilizce bilgilendirme levhaları konuldu.

ÖNLEMLER MÜŞTERİYİ TATMİN ETTİOtelde tatil yapanlardan Metin Çaldıran (39), "İstanbul'dan ailemle 1 hafta tatile geldim. İlk olarak otelle ilgili inceleme yaptım. Tedbirlerin neler olduğunu öğrendikten ve çeşitli bilgiler aldıktan sonra aracıma binip geldim. Şimdi ailemle huzurlu bir tatil yapacağım" dedi.Bir diğer tatilci Gülbahar Çiçekci (33), "İstanbul'dan eşim ve çocuğumla izole bir tatil için geldim. Huzurlu ve güvenli bir yer. Doğa ve denizin tadını çıkartacağım" diye konuştu.Ordu'dan eşi ve bebeğiyle 1 hafta tatile gelen Mehmet Haktepe (34), "Otele geldik ve yerleştik. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Otel yetkilileri çok iyi koronavirüs tedbirleri almış. İzole ve güvenli bir tatil yapacağım" ifadelerini kullandı.

Otelin genel müdürü İsmail Yıldız, "Oda fiyatları konusunda asla fırsatçılık yapmadık. Geçen sene yayınladığımız fiyatlarımızla devam ediyoruz. Fiyatlarda değişim olmadı. 1 oda özelliğine göre, her şey dahil kişi başı 270 ila 450 lira arasında değişiyor. Şu an rezervasyonlar artmaya başladı. 1 Temmuz'dan itibaren kasım ayına kadar misafirlerimiz olacak. Misafir bulduğumuz sürece kış ayında açık kalacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Haber
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 15 Temmuz Haber
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 15 Temmuz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgilisiyle tatilde' haberlerine açıklık getirdi
Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Sezen Aksu Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Deprem Trabzonspor
Şu an buradasınız: Marmaris'te 5 yıldızlı otel, önlemlerle hizmete başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 08:12:24. #1.15#
title