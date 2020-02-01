Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2)
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheliden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
01.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:32
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheliden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Fırat, İbrahim Kaya ve Suriyeli Enes Asan ise tutuklandı.
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),
Kaynak: DHA