Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2)
Haberler » Güncel » Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2) - Haber

Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheliden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:32
Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'nın ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheliden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Fırat, İbrahim Kaya ve Suriyeli Enes Asan ise tutuklandı.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler