01.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:10

Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 4 kişi polis tarafından yakalandı. Zanlıların 4 milyon lirayı bulan bir hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Tepe ve Siteler Mahallesi'nde 1 hafta önce 2 ayrı villada, 4 milyon lirayı bulan 2 ayrı kasa hırsızlığı gerçekleşti. Zanlılar 1 milyon lira değerinde 20 bin 600 adet özel pul koleksiyonu, 250 bin lira değerinde döviz, 50 bin dolar değerinde saat ve 2.5 milyon lirayı aşkın birtakım ziynet eşyaları çalındı. Çocuklarıyla birlikte yarıyıl tatili için şehir dışında olan 2 aile, evlerine döndüklerinde hırsızlık fark ederek, polise bildirdi. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, villalarda inceleme yaptı. Mahallelerdeki 30 ayrı güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Ekipler, kasa hırsızlığından sabıkalı M.F. (30) ve İ.K.'yı (25) tespit etti. Bu iki zanlı, Aydın'da bir kuyumcuda ziynet eşyaları bozdururken yakalandı. Ayrıca olayla bağlantılı Suriyeli E.A. (26) ile Türk vatandaşı C.A. (26), Marmaris'te yakalanarak emniyete getirildi. Şüphelilerin sorgularında suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. Bir depoya konulduğu öğrenilen iki kasa ise bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarında İ.K. ve M.F.'nin villadan kasa ve eşyalarla çıktığı görüldü. Çalıntı eşyaların ele geçirildiği ve sahiplerine teslim dildiği öğrenildi. Ele geçilen ABD, Kanada, İsveç ve Avrupa'nın 10 ülkesinden 17 yılda toplanan koleksiyon pullarının değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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