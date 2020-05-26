Marmaris'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 32 kişiye para cezası
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Marmaris'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 32 kişiye para cezası

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişiye 92 bin 526 lira ceza kesildi.

Marmaris'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 32 kişiye para cezası
26.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:56

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişiye 92 bin 526 lira ceza kesildi.

İlçede, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge gereği sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin güvenlik güçleri aralıksız denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden birisi 20 yaş altında olan 29 kişiye 3 bin 150'şer lira, 3 kişiye de koruyucu maskesi olmadığı gerekçesiyle 392'şer lira olmak üzere toplam 92 bin 526 lira idari ceza uyguladı.

İlçede, Kovid-19 denetimlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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