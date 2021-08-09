Son dakika haberleri | Marmaris'te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili 4 bakanın katıldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.