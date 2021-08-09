Son dakika haberleri | Marmaris'te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
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Son dakika haberleri | Marmaris'te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili 4 bakanın katıldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili 4 bakanın katıldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya 4 bakanın yanı sıra, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev, bakan yardımcıları ve ilgili birim amirleri katıldı.

(Caner Sönmez – İsmail Coşkun/İHA)

Son dakika haberleri | Marmaris'te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Son dakika haberleri | Marmaris'te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Son dakika haberleri | Marmaris'te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Son dakika haberleri | Marmaris'te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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