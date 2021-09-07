Marmaris'te 32 göçmen kurtarıldı
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Marmaris'te 32 göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 32 göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içeresinde Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içeresinde Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye botları yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batlara alınarak kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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