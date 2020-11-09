Marmaris'te 32 bina yıkılacak
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Marmaris'te 32 bina yıkılacak

09.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:51
Marmaris'te 32 bina yıkılacak

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde deprem riski taşıyan 32 bina için yıkım kararı alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde deprem riski taşıyan 32 bina için yıkım kararı alındı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Marmaris'te deprem riski taşıyan 32 binanın yıkımı için karar aldı. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün ilk olarak Tepe Mahallesi Kubilay Alpugan Sokak'taki 3 katlı apartmana yıkıma gitti. 10 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın sakinlerinin talebi üzerine yapının incelendiği ve risk taşıdığının tespiti üzerine yıkım kararı alındığı belirtildi. Buna rağmen bazı bina sakinleri, yapının güçlendirilebileceğine ilişkin karar olduğunu, ayrıca kendilerine yıkım öncesi tebligat yapılmadığını bu nedenle mağdur duruma düşürüldüklerini savundu. Yıkım, 95 yaşındaki Fatma Çakır ile bazı bina sakinlerinin daireleriini boşaltması için ertelendi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMAMarmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, "Marmaris'te 20 yaş üzeri riskli 32 bina bulunmakta. Mülk sahiplerinin çoğunluğu kentsel dönüşüm için başvurmuş ve 4 yıl süren mahkemeler sonucu yıkım kararı çıkmış. Belediye olarak bizler de bu yıkım kararını uygulamakla görevliyiz. Marmaris'te deprem riski bulunan binaların yıkımı bugün itibariyle başlamıştır" dedi.


Marmaris'te 32 bina yıkılacak
Marmaris'te 32 bina yıkılacak
Marmaris'te 32 bina yıkılacak
Marmaris'te 32 bina yıkılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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