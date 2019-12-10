Marmaris'te, 3'er katlı 2 kaçak villa yıkıldı

10.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:00

MARMARİS'te, inşaat halindeki kaçak 2 villa yıkıldı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıların belirlenmesi için başlattıkları çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında, il genelinde kaçak 2 bin 800 yapı belirlendi. Bu yapıların 550'sinin ise tatilcilerin gözde mekanı Marmaris ilçesinde olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Kaçak yapılardan Selimiye Mahallesi'nde bulunan 3'er katlı 2 kaçak villa, bugün yıkıldı. Halen inşaat halinde olan villalar, iş makineleriyle yerle bir edildi. Yıkım sırasında jandarma da güvenlik önlemi aldı.