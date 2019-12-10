Marmaris'te, 3'er katlı 2 kaçak villa yıkıldı
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Marmaris'te, 3'er katlı 2 kaçak villa yıkıldı

MARMARİS'te, inşaat halindeki kaçak 2 villa yıkıldı.

10.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:00
Marmaris'te, 3'er katlı 2 kaçak villa yıkıldı

'te, inşaat halindeki kaçak 2 villa yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıların belirlenmesi için başlattıkları çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında, il genelinde kaçak 2 bin 800 yapı belirlendi. Bu yapıların 550'sinin ise tatilcilerin gözde mekanı Marmaris ilçesinde olduğu ortaya çıktı.

Kaçak yapılardan Selimiye Mahallesi'nde bulunan 3'er katlı 2 kaçak villa, bugün yıkıldı. Halen inşaat halinde olan villalar, iş makineleriyle yerle bir edildi. Yıkım sırasında jandarma da güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
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