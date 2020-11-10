Marmaris'te 29 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör kurtarıldı
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Marmaris'te 29 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör kurtarıldı

10.11.2020 03:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 03:50
Marmaris'te 29 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca cep telefonları ve paraları alınarak can salına konulup geri itildiği öne sürülen 29 kaçak göçmen ve 1 organizatör Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca cep telefonları ve paraları alınarak can salına konulup geri itildiği öne sürülen 29 kaçak göçmen ve 1 organizatör Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında bulunan, Bozburun Mahallesi açıklarında saat 20.10 sıralarında devriye gezen Türk Sahil Güvenlik hücum botu bir lastik bot fark etti. Bota yanaşan ekipler aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 15 kaçak göçmeni kurtardı. İki saat sonra yine aynı bölgede bir lastik bot daha fark edildi. Bu kez can salı içinde bulunan 14 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör kurtarıldı.Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 29 Suriye uyruklu kaçak göçmen doktor kontrolü ardından yiyecek ve içecek verilerek Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yat kaptanı olduğu öne sürülen 1 Türk organizatör Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 'İnsan kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı. 


Marmaris'te 29 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör kurtarıldı
Marmaris'te 29 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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