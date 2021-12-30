MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Haberler
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MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre 24 saat içinde metrekareye 170,5 kilogram yağmur düştü.

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde iki gündür devam eden yağmur saat 03.00 sıralarında etkisini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. İlçeye Hisarönü, kırsal Bozburun ile Söğüt mahallelerinde oluşan su birikintisi nedeniyle 5 iş yerini su bastı. İçmeler- Asparan Mevkii ve İçmeler-Turunç Karayolu'nda düşen toprak ile kaya parçaları nedeniyle trafik kapandı. Hisarönü ve İçmeler'de bulunan derelerde taşma tehlikesi nedeniyle önlem alındı. Meteoroloji müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Marmaris ve kırsal mahallelerde metrekareye 170,5 kilogram yağmur düştü. Aralıklı kuvvetli yağış devam edecektir" denildi.

MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MARMARİS'TE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

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