Marmaris'te 24 Saat boyunca devam eden mesaiye geçti
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Marmaris'te 24 Saat boyunca devam eden mesaiye geçti

Marmaris'te 24 Saat boyunca devam eden mesaiye geçti
Bültenler - Haberler | Güncel

Coronavirüs Pandemisi tedbirleri kapsamında İçişleri bakanlığının son genelgesine göre, geçen Perşembe başlayan uygulamalarla Marmaris İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, 24 Saat boyunca devam eden mesaiye geçti.

Özellikle tam kapanma kısıtlamasının başladığı Saat 17.00'dan sonra ekipler; şehrin bilinen kontrol noktalarının dışında, hiç beklemediğiniz bir yerde ve beklenmedik bir anda karşınıza çıkıp, "Evde olmanız gerekirken, neden buradasınız?.." diye sorgulamaya başlıyor.

General Mustafa Muğlalı caddesi üzerinde uygulama anında görüştüğümüz Marmaris İlçe Emniyet Vekil Müdürü Oktay Kapsız uygulamaların 24 saat esasıyla ikinci bir emre kadar devam edeceğine dikkat çekerek; "Uygulamalara başladığımız ilk iki günde 9 sabit noktada, 10 yaya ekiple seyir halinde, 12 motorize ekiple seyir halinde yapmış olduğumuz denetimlerde; " 48 market, 58 bakkal, 17 kuruyemişçi, 32 fırın ve unlu mamül satan iş yeri, 35 kasap, 28 tatlıcı ile birlikte 390 şahıs, 230 araç kontrol edildi. 14 şahsa maske takmamaktan,35 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari yaptırım uygulanmıştır. Sonrasında 1 Mayıs itibarıyla dayine aynı ekip planlamasıyla52 market , 46 bakkal, 22 kuruyemişçi, 36 fırınve unlu mamul satış yeri, 38 kasap, 32 tatlıcı, 420 şahıs ve 214 Araçkontrol edildi. 4 şahsa maske takmamaktan, 30 şahsa da sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan idari yaptırım uygulanmıştır. " dedi.

Kaynak: Bültenler

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