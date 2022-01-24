Marmaris'te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Türk karasularına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

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