Marmaris'te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti
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Marmaris'te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Haberler | Güncel

Marmaris'te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti 19) Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, gerçekleştirildi.

Marmaris'te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti

MUĞLA - 19) Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, gerçekleştirildi.

Tören Marmaris Atatürk Meydanında sabah saat 09.00 da gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki ilköğretim öğrencisi Atatürk anıtına çelenk sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, yöneticilerin ve ilçe ilköğretim okul müdürlerinin katıldığı törende çelenk sunma merasiminden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yılı olması sebebi ile kırmızı ve beyaz balonlardan oluşan 101 adet balon tören bitiminde Atatürk anıtının önünden gökyüzüne bırakıldı. Kutlamaların devamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Marmaris Belediyesine ait resmi araçlar gün içinde ilçede çocuk marşları eşliğinde konvoy yapacak. Akşam 21.00 de yine ilçe merkezi ve mahallerindeki tüm okullarda İstiklal Marşı megafondan verilerek, hep beraber okunacak.

Marmaris'te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti
Marmaris'te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti
Marmaris'te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti
Marmaris'te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti
Marmaris'te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti
Marmaris'te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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