Marmaris'te 23 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan motoryat içerisindeki 23 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan motoryat içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, tespit edilen 15 metrelik bir motor yatı durdurdu.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.