Marmaris'te 220 yıllık tarihi yağhane turizme hazırlanıyor

14.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:02

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bulunan, Alper Ailesi'nin sahip olduğu Güney Ege Bölgesi'nin 220 yıllık geçmişe sahip ilk ve tek yağhanesinin turizme kazandırılması için düzenleme yapılıyor. Ziyaretçiler, burada üretilen yörenin şifa kaynağı doğal zeytin, defne ve kekik yapımı konusunda bilgi edinebileceği gibi tarihe de tanıklık etme fırsatı bulacak.

Marmaris'e 27 kilometre mesafedeki kırsal Bayır Mahallesi'nde bulunan 1800'lü yılların başında Alper Ailesi'nin atalarından Hamitoğlu Mehmet tarafından kurulmuş, Güney Ege Bölgesi'nin ilk ve tek yağhanesinin turizme kazandırılması için düzenleme yapılıyor. 185 yıl boyunca ilçenin 13 mahallesinden ve Güney Ege Bölgesi'nin şehirlerinden eşek ve katırların sırtında getirilen zeytinler burada sıkılarak yağ oldu. Ayrıca, yörenin kekik, defneyaprağı, adaçayı gibi çeşitli şifalı otları burada işlenerek yağ haline getirildi. Burada işlenen şifalı otlar ve zeytinyağı, karayolu olmadığı için deniz yoluyla İzmir'e götürülerek toptancılara satıldı. Yağhane'den çıkan ürünler Türkiye'ye hatta değişik ülkelere ulaştı. Yağhane, uzun yıllar bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladı. Ancak, teknoloji ilerleyip, ulaşım kolaylaşınca, 35 sene önce Alper Ailesi dev firmalarla baş edemez hale gelen yağhaneyi kapatmak zorunda kaldı. Fakat Alper Ailesi, tarihi yağhane ve içindeki tüm araç gereçlere sahip çıkmaktan vazgeçmedi.

Kaynak: DHA