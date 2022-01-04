Marmaris'te 2021'de 7'si yabancı uyruklu 642 çiftin nikahı kıyıldı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde geride kalan 2021 yılında 7'si yabancı uyruklu 642 çiftin nikahı kıyıldı.

Marmaris Belediyesi Evlendirme Memurluğunun 2021 yılı nikah kıyma istatistiki verilerinin belli olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, geçen yılın 12 aylık döneminde belediyeye başvuru yaparak nikahı kıyılan 642 çiftten 7'sinin her iki çiftin yabancı uyruklu, 109'nun tarafların birinin yabancı uyruklu olduğu, 2021 yılında salgın tedbirleri kapsamında çiftlerin talebi doğrultusunda çevrim içi nikahların yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hedeflerinin yabancıları nikah turizmine entegre etmek olduğunu belirterek şu ifadelere yer verildi:

"2019 Eylül ayında ünlü İngiliz futbolcu Rio Ferdinand ve Kate Wright evlenmek için Marmaris'i tercih etti. Marmaris yabancıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Turizmde de yeni bir sektör olarak dikkat çekiyor. Ferdinand çiftinin nikahını kendim kıymıştım. Belediye olarak her yıl yüzlerce çiftin nikahını kıyıyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Öte yandan nikah, düğün ve özel gün kutlama turizmini geliştirecek adımlar attık, yurtdışından birçok acente ile görüşmelerimiz oldu. Ancak pandemiyle bu süreç biraz sekteye uğradı. 2022 sezonuyla birlikte çok daha çiftin Marmaris'te aile kurmanın mutluluğunu yaşayacağını düşünüyorum."

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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